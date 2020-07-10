«Пока министр в туалете»: Роман Носиков об оправданиях Сафронова «долгом журналиста»

Я всегда рад, когда человек оказывается лучше, чем ты о нем думал. Сегодня мы будем радоваться за Ольгу «С добрым утром, православные» Романову.

Эта эмигрировавшая куда-то в сторону Берлина журналистка подала потрясающую реплику, проливающую свет как на природу произошедшего с советником Роскосмоса Иваном Сафроновым, которого ФСБ задержала по подозрению в госизмене, так и на ранее не замеченные нами черты самой Ольги: глубину, морализм, тонкое понимание человеческой психологии.

Ольга нашла самые нужные и важные слова, чтобы донести до нас всю сложность и неоднозначность ситуации:

«Что сделал Иван? — написала Романова в своем блоге. — Иван выполнил свой журналистский долг. Есть такой старый избитый тест для первокурсников журфака: ты приходишь на интервью с министром обороны, он отлучается в туалет, и тут ты видишь, что у него на столе лежит приказ об объявлении войны завтра. Твои действия? Если ты журналист, то не может быть никаких иных действий, кроме как сообщить эту общественно значимую информацию людям. Это твой долг… А долг министра обороны — хранить секреты, если это секрет. Судить, если что, надо министра».

Ольга пытается поставить перед нами морально-нравственную задачу, решение которой привело бы, как ей кажется, к разгадке дела Сафронова. Что ж, к такому способу донесения информации до общества мог прибегнуть только настоящий философ и даже немного поэт. Разве мы могли раньше подозревать в чем-то подобном женщину, у которой пропали деньги на помощь «раскаявшимся судьям»?

Итак, по мысли Ольги, Сафронов «исполнил свой журналистский долг», сообщив в статье о самолетах для Египта ставшую ему известной секретную, но «общественно значимую информацию». Так же, как должен был бы рассказать на весь мир про секретный приказ о начале войны.

Прошу обратить внимание: в тесте от Романовой долг журналиста заключается в разглашении не любых вообще секретов (так поступает лишь идиот в погоне за гонораром и хайпом) и не просто общественно важных тайн, а чего-то крайне ужасного. Журналист таким образом становится героем, вставшим преградой на пути у тайного зла. Его оружие — гласность, его девиз — «Ты не пройдешь!».

Но тут есть один деликатный момент: информация о продаже российских самолетов для Египта на тайное зло никак не тянула. Она никого в России не могла напугать или расстроить. Кому-то из нас двухмиллиардный контракт для отечественного ВПК безразличен, а многие даже порадовались бы. Никто из нас не рассматривает это как трагедию, преступление и зло, которому надо противодействовать, пока министр в туалете.

Как проблему и зло усиление военно-воздушных сил Египта может рассматривать лишь тот, кому пришлось бы им противодействовать в ближневосточном небе. Проще говоря, в точном соответствии с версией Романовой, Иван Сафронов — патриот Израиля.

И вот тут все становится на свои места.

Кто-то, возможно, возразит, что Сафронов обвиняется в сотрудничестве с разведкой Чехии, а вовсе не Израиля. Но есть ли, уж простите, разница для умного молодого человека, какая там разведка? Не будет же патриот Израиля вводить в расходы Израиль, правда?..

…Вообще говоря, искусно подброшенная Романовой версия объясняет как-то сразу слишком много и многих. После порции обжигающей правды от Ольги страшно даже оглядываться — столько всего можно объяснить ее методом.

Но есть, конечно, и вопросы. Вот несколько из них.

Существуют ли для патриотов Израиля отдельные правила обращения с израильскими и неизраильскими секретами? Какой рукой патриот Израиля должен брать неизраильские контракты, чтобы не оскверниться? Можно ли читать неизраильские документы в субботу, или для этого нужен специальный персонал? Можно ли в субботу жить не по лжи? Можно ли смешивать совестливость с рукопожатностью? Или рукопожатным можно быть не ранее, чем через шесть часов после окончания сеанса совестливости?

Много животрепещущих вопросов, в общем.

Но что, если Сафронов — все же не патриот Израиля, а, как уже предполагалось, безответственный идиот, наплевавший на последствия своих поступков ради гонорара и хайпа? Вдруг все эти намеки от Романовой — кровавый навет и бесстыдный пещерный антисемитизм? Тогда что?

Впрочем, есть еще один вопрос, и он — не к Сафронову и даже не к Романовой. Черт с ними, честно говоря.

Так вот — может быть, все же перестать нанимать идиотов и патриотов чужих стран на важные должности в госкорпорации? Может быть, таким корпорациям нужны мощные кадровые службы? С проверками, тестированием и неукоснительным соблюдением требований к подбору персонала?

Да нет, ерунда какая-то…