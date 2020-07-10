Лолита призналась, что «украла» платье из элитного бутика

Москва, 10 июля. Певица Лолита Милявская призналась, что совершила хулиганский поступок, за который ей может грозить уголовная ответственность.

Лолита в длинном платье цвета мяты быстро прошлась по магазину и взяла первый понравившийся наряд, однако с ним певица пошла не на кассу, а спрятала его под собственное платье. Затем Милявская выскочила из магазина. Она сняла случившееся на видео и опубликовала его в своем профиле в Instagram.

«158 Уголовного кодекса! До шести лет! Я украла и счастлива! <...> Меня отмажет мой любимый адвокат Жорин», — написала Милявская под постом.

Фанаты начали переживать за своего кумира, но выяснилось, что «кража» была постановочной.

«Воровать у друзей лучше всего», — пояснила Лолита.

Поклонники оценили новый образ исполнительницы и буквально засыпали ее комплиментами. Одни отметили, что каре ей очень идет, а другие обратили внимание на ее шикарный наряд.

«Какая красавица! Браво, Лолита, вы охренительно круто выглядите!» — восхитилась soloveva5215. «Какая же красивая! А жизнерадостная еще больше! Обожаю Ваше озорство!» — добавила samoylenkonatik. «Лола жжет! Супер!» — отреагировала на видео r_tori_victoriya.

Милявская после развода с мужем решила сменить имидж и сделала модное каре с челкой. Фанаты пришли в восторг от резко помолодевшей певицы. Тогда Лолита отметила, что с новой стрижкой похожа на свою коллегу Ольгу Бузову.