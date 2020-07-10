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Латвия испугалась кораблей ВМФ России еще до их приближения к границе

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Латвия испугалась кораблей ВМФ России еще до их приближения к границе

Рига, 10 июля. Национальные вооруженные силы Латвии утверждают, что у границ прибалтийской республики были замечены семь военных кораблей России.

Латвийские военные, испугавшись российских кораблей еще до их приближения, запаниковали. Они заметили семь корветов ВМФ России, которые, как утверждает Рига, были в шести морских милях от территориальных вод страны.

«В латвийской эксклюзивной экономической зоне, в шести морских милях от территориальных вод, НВС 9 июля идентифицировали семь кораблей ВС России», — говорится в сообщении Национальных вооруженных сил Латвии в Twitter.

Указывается, что среди кораблей были «Мытищи», «Советск», «Пассат», «Ливень», «Чувашия», «Димитровград» и «Серпухов».

Власти Латвии неоднократно заявляют об обнаружении российских военных кораблей у своих берегов, а также самолетов вблизи воздушного пространства.

Российская сторона не раз подчеркивала, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей осуществляются в строгом соответствии с международным правом.

Ранее разгорелся скандал из-за публикации депутата Сейма Александра Кирштейнса. Латышский чиновник опубликовал изображение переделанной карты России, что вызвало шок у пользователей Сети. Подписчики раскритиковали «раздел» РФ и подчеркнули, что об этом латыш может не мечтать — такого никогда не будет.   

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