Латвия испугалась кораблей ВМФ России еще до их приближения к границе

Рига, 10 июля. Национальные вооруженные силы Латвии утверждают, что у границ прибалтийской республики были замечены семь военных кораблей России.

Латвийские военные, испугавшись российских кораблей еще до их приближения, запаниковали. Они заметили семь корветов ВМФ России, которые, как утверждает Рига, были в шести морских милях от территориальных вод страны.

«В латвийской эксклюзивной экономической зоне, в шести морских милях от территориальных вод, НВС 9 июля идентифицировали семь кораблей ВС России», — говорится в сообщении Национальных вооруженных сил Латвии в Twitter.

LV ekskl.ekonom. zonā 6 j.j. no teritoriālās jūras NBS 09.07. identificēja 7 Krievijas BS kuģus: “Karakurt” klases korvetes"Sovetsk"&“Mytishci”, "Nanuchka"klases korv. "Liven"& “Passat”, “Tarantul” klases korvetes “Dimitrovgrad” & “Chuvashia”,“Buyan-M” klases korveti “Serpukhov” — NBS (@Latvijas_armija) July 9, 2020

Указывается, что среди кораблей были «Мытищи», «Советск», «Пассат», «Ливень», «Чувашия», «Димитровград» и «Серпухов».

Власти Латвии неоднократно заявляют об обнаружении российских военных кораблей у своих берегов, а также самолетов вблизи воздушного пространства.

Российская сторона не раз подчеркивала, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей осуществляются в строгом соответствии с международным правом.

Ранее разгорелся скандал из-за публикации депутата Сейма Александра Кирштейнса. Латышский чиновник опубликовал изображение переделанной карты России, что вызвало шок у пользователей Сети. Подписчики раскритиковали «раздел» РФ и подчеркнули, что об этом латыш может не мечтать — такого никогда не будет.