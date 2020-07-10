Юшков назвал сроки завершения строительства газопровода «Северный поток — 2»

Москва, 10 июля. Строительство газопровода «Северный поток — 2» может быть завершено через два месяца. Осталось построить всего около 130 километров, отметил на площадке RNS рассказал ведущий аналитик ФЭБ Игорь Юшков.

Стоит напомнить, что в начале 2020 года министр энергетики США Дэн Бруйет говорил о неспособности России закончить реализацию проекта. В качестве аргументов он называл санкции Вашингтона и отсутствие у РФ необходимых технологий.

Однако в начале июля власти Дании разрешили судам с якорным позиционированием работать в своей исключительной экономической зоне.

Юшков подчеркнул, что теперь внешние факторы не помешают закончить строительство. Осталось проложить два участка труб общей протяженностью около 130 километров. По его мнению, трубоукладочное судно «Академик Черский» лучше поставить на 80-километровый отрезок, ведь он позволяет укладывать в сутки по полтора-два километра труб. Мощность судна «Фортуна» составляет около 1 километра в сутки.

В настоящее время американские сенаторы лоббируют принятие очередных санкций, чтобы помешать реализации проекта, однако как таковой угрозы для окончания проекта они не будут представлять.

Аналитик допустил, что в случае неблагоприятных погодных явлений достройка может занять около 3,5 месяца. В любом случае, реализация проекта находится на финишном отрезке, добавил эксперт.

Отметим, что эксперты объяснили решение Дании разрешить достройку газопровода на своем участке. По их мнению, в Европе четко осознали, что странам ЕС нужен российский газ, а не американский.