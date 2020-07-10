Собянин оценил ситуацию с распространением COVID-19

Москва, 10 июля. Мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, заметив, что ситуация нормализуется.

В последние дни наблюдается снижение заболеваемости. Об этом градоначальник сказал в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы уверенно двигаемся в сторону выхода из пандемии, хотя, конечно, какие-то определенные угрозы сохраняются», — подчеркнул московский мэр.

В России 10 июля выявили 6635 новых случаев коронавируса за минувшие сутки, общее число случаев достигло 713 936. По информации оперативного штаба по ситуации с распространением COVID-19, новые случаи были выявлены в 85 регионах РФ. Как пишет РИАМО, в первой тройке оказались Москва (637), Петербург (300) и Свердловская область (275).

Власти Китая в конце декабря прошлого года сообщили о вспышке коронавируса нового типа. Инфекция стремительно распространилась по всему миру. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-19, напоминает «ФедералПресс». В РФ сейчас постепенно отменяют ограничения, введенные для предотвращения распространения коронавируса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что основные проблемы, связанные с коронавирусом, преодолены. Москва имеет все шансы восстановить даже пострадавшие от эпидемии отрасли экономики, отметил градоначальник. По его словам, сейчас наблюдаются высокие темпы восстановления экономики города.