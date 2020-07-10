Эксперты ответили на предложение провести деноминацию рубля 1 к 100

Любая деноминация — это всегда вопрос того, кто окажется крайним. Об этом Федеральному агентству новостей заявил доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский, комментируя предложение главы информационно-аналитического центра «Альпари» Александра Разуваева деноминировать российский рубль в 100 раз.

Эксперты ФАН разделились во мнении, будет ли разумным вернуть в стране копейки.

Так, доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский заявил, что не видит необходимости в какой бы то ни было деноминации рубля.

«Что это даст?» — задается он вопросом.

Кроме того, по мнению собеседника ФАН, любая деноминация — это всегда вопрос того, «кто окажется крайним, кто проиграет в этой истории?».

«До копеек ли обнуляется валюта или как-то еще, либо, как это было при Никите Хрущеве, часть продукции остается в прежних ценах. Это вопрос очень сложный. Сейчас это для нас явно не самая главная проблема и даже не второстепенная. Это — некая утопия. Это интересно в плане дискурса, но не более того».

Профессор НИУ «Высшая школа экономики» Дмитрий Евстафьев заявил ФАН, что идею Разуваева поддерживает.

«Я поддерживаю все мероприятия, упрощающие систему расчетов внутри страны, — отметил он. — Я человек советский, и в моей ментальности доллар стоил 75 копеек. Если сейчас убрать два нуля, доллар будет стоить еще меньше. И все поймут, что стало стоить дороже, что — дешевле, и какая у всех настоящая зарплата. Я за ту финансовую систему координат, в которой я жил, которую я предпочитаю. Рубль должен быть полновесным».

Экономист, теле- и радиоведущий, президент Фонда экономических исследований Михаил Хазин, в свою очередь, не считает тему возможной деноминации рубля значимой.

«Эта тема выеденного яйца не стоит», — заявил он ФАН.

Напомним, что, по мнению главы «Альпари», деноминация и возвращение к копейке вернет доверие российской валюте. В Банке России на данный момент не комментируют эту тему.