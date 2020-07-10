Тяжелобольная Заворотнюк продолжает бороться за жизнь

Москва, 10 июля. Популярная актриса Анастасия Заворотнюк продолжает вести борьбу со страшным заболеванием — раком.

На днях в прессу просочилась информация, что звезда «Моей прекрасной няни» стала чувствовать себя лучше, и она вернулась в свой загородный дом.

Говорят, что актриса пошла на поправку, но считать, что 49-летняя знаменитость полностью поборола недуг еще рано. Группа поддержки звезды поздравила тяжелобольную актрису с Днем Петра и Февронии и приоткрыла завесу тайны лечения.

«Мы от всей души поздравляем Настю и Петра! И желаем бесконечно много любви. Потому что любовь, поддержка и вера — это главное, что дает силу в тех нежданных и не предотвратимых ситуациях, когда рушится все привычное и так важно чувствовать опору. Мы желаем им преодолеть все трудности и точно знаем, что вместе, рядом, вдвоем они обязательно со всем справятся», — говорится в сообщении.

Судя по всему, говорить об окончательной победе Заворотнюк над раком пока не приходится. Звезда продолжает бороться за свою жизнь.

В прошлом году пресса обратила внимание на таинственное исчезновение актрисы. Позднее стали появляться сообщения о страшном заболевании звезды. Осенью артистке диагностировали рак мозга. Семья знаменитости подтвердила, что у Заворотнюк серьезное заболевание, однако не стала уточнять диагноз.