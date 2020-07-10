Нидерланды подадут в суд против России по делу MH17

Амстердам, 10 июля. Нидерланды намерены обратиться в ЕСПЧ с иском против России в связи со сбитым над Донбассом малайзийским Boeing-777.

По данным Reuters, об этом говорится в письме, адресованном парламенту королевства. Авторы послания подчеркивают, что Нидерланды хотят добиться «правды, справедливости и ответственности» по делу MH17.

Напомним, пассажирский самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек. Киевские власти обвинили в катастрофе ополченцев Донбасса, народные республики эти обвинения отвергли.

Расследование обстоятельств крушения проводит совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов. Международные следователи считают, что Boeing был сбит из ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Причем российская сторона передала Нидерландам данные российских радаров и документы, подтверждающие, что ракета «Бук», поразившая самолет, принадлежит Украине, и была выпущена с территории, подконтрольной Киеву. Но ССГ эту информацию проигнорировала.

В МИД РФ неоднократно указывали на то, что расследование является однобоким и предвзятым, а обвинения ССГ в якобы причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление.



3 июля окружной суд Гааги впервые согласился приобщить к делу данные российской компании «Алмаз-Антей» и заслушать ее эксперта, чтобы оценить правдоподобность сценария крушения самолеты от ракеты ЗРК «Бук».