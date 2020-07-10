Издание Focus оценило возможности российской системы С-500 «Прометей»

Берлин, 10 июля. Новый российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-500 «Прометей» опередил технологии США и Запада в данной области на 15–20 лет. Об этом пишут эксперты немецкого издания Focus.

Авторы отметили, что радиус действия «Прометея» включает космос, а целями ЗРК могут стать даже спутники и гиперзвуковые ракеты. На это преимущество С-500 ранее обратили внимание издания The Moscow Times и Bulgarian Military. По словам экспертов, новейшие российские ЗРК способны атаковать даже истребители, оснащенные технологией малозаметности «стелс».

«Прометеи» планировали принять на вооружение в 2025 году, однако не исключено, что С-500 впервые используют до конца текущего года.

«С-500 способен уничтожить практически все существующие и достойные упоминания цели в ближнем космосе и в атмосфере, поэтому он способен решать стратегические вопросы в области противоракетной обороны», — рассказал ранее директор «Центра анализа мировой торговли оружием» Игорь Коротченко.

Авторы немецкого издания назвали «Прометей» «всеядным» и подчеркнули, что ЗРК значительно опередил западные аналоги. Еще в прошлом году китайские эксперты отметили, что С-500, вероятно, является самым передовым комплексом вооруженных сил всего мира.

Эксперты Focus напомнили, что президент РФ Владимир Путин сказал о «сверхвысотных высотах», говоря о радиусе действия «Прометея». По имеющейся информации, радиус действия С-500 составляет 600 километров, что позволит использовать ЗРК для защиты от метеоритов.

Ранее новейший российский ЗРК обеспокоил жителей Польши. Напуганные С-500 поляки даже призвали Варшаву дружить с Москвой ради безопасности.