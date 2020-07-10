Оберегать украинцев от разговоров на русском будет «языковой омбудсмен»

Кабмин Украины на этой неделе назначил на пост нового языкового омбудсмена, призванного следить за стандартами применения «мовы» в публичном пространстве. Им стал ярый «украинизатор» Тарас Креминь, что лишь укрепило скептиков в убеждении: президент Зеленский продолжает политику режима Порошенко. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Новым «мовным» омбудсменом стал один из самых радикальных кандидатов на этот пост — бывший депутат от исчезнувшей партии «Народный фронт» Тарас Креминь. Его характеризует один момент: Креминь был одним из соавторов закона о тотальной украинизации, жестко ущемляющего права русскоязычных граждан. Кстати, пост уполномоченного по соблюдению языковых прав на нынешней Украине не является шибко почетным. Так, предшественница Креминя, филолог Татьяна Монахова, добровольно ушла с этой должности, заявив, что… ей несколько месяцев не платили зарплату. Более того, ей даже не дали сформировать свою команду.

Правовая основа для работы «мовного» омбудсмена — «Закон о языке», принятый в последние дни президентства Порошенко с учетом пожеланий самых отпетых националистов. Он нацелен на полное выдавливание русского языка из образования, политики и публичной сферы. Закон прямо запрещает общение на русском политикам, чиновникам, преподавателям, журналистам и представителям десятков других профессий.

Учитывая репрессивный характер закона, «мовный» омбудсмен занимается не соблюдением взаимных гарантий языковых прав украинцев и нацменьшинств (как записано в конституции страны). Этот чиновник фактически цербер, в чьи обязанности входят «мониторинг выполнения законодательства о госязыке и рассмотрение жалоб на нарушение этих законов». То есть, если он ловит кого-либо из чиновников за разговорами в СМИ на русском, а массмедиа — на несоблюдении квоты украинского языка в эфире, омбудсмен должен выписать им огромный штраф. Поэтому вскоре после появления этой должности украинцы придумали ей более меткое название — «шпрехенфюрер».

Креминь по образованию учитель украинского языка и литературы, преподавал украинский в местных университетах, был депутатом в Николаевском облсовете. В Раде решал вопросы образования переселенцев из ЛНР и ДНР и жителей подконтрольного Донбасса. На этом поприще он стал сначала соавтором упомянутого закона «О языковой политике», а затем — одним из четырех соавторов не менее скандального закона «Об образовании», который вытесняет языки нацменьшинств, особенно русский, из школы. По этому документу, с сентября 2020 года на Украине вовсе не должно остаться русскоязычных школ.

Назначение омбудсмена-«цербера» состоялось прямо перед тем, как Конституционный суд начал пересмотр скандального «Закона о языке». Судьи КС хотят выяснить, нет ли дискриминационных статей в документе, предусматривающем тотальную украинизацию всех сфер общественной жизни. В суде этот документ в его нынешнем виде поддержал сначала представитель президента Зеленского, а затем — делегат от министерства образования. Последний заявил, что языковой закон якобы «никак не нарушает права нацменьшинств и не устанавливает ограничений по языковому признаку».

По мнению политолога Руслана Бизяева, назначение Тараса Креминя на должность «мовного» омбудсмена в преддверии осенних местных выборов вызвано резким снижением рейтингов партии «Слуга народа» на Западной Украине.

«Главная причина происходящего с языковым вопросом перед местными выборами вполне понятна — президент Зеленский не может окончательно отказаться от принципа «армия, мова, вера». Да и премьер-министр Шмыгаль является ярым адептом данной концепции Порошенко. Но, на мой взгляд, Креминь — это временное решение», — считает эксперт.

Он указал, что рейтинг «Слуги народа» и самого Зеленского на Западной Украине падает быстрее, чем в других частях страны.

«Решение о назначении языковым омбудсменом Креминя носит переходный характер. Думаю, что с очередной сменой правительства сменится и назначенный омбудсмен. Но произойдет она не сразу, поскольку сила инерции еще велика. На данный же момент на пост назначен человек, который является абсолютным сторонником продолжения насильственной украинизации страны», — заключил Бизяев.

Политолог Константин Стогний, комментируя ситуацию с наступлением на русский язык, заявил, что «из украинцев хотят сделать какое-то племя масаев».

«Именно к этому ведут новшества, предназначенные для украинизации системы образования. Сейчас в мире принято считать, что государство успешно развивается, если у него быстро растут ВВП и производительность труда, а разрыв между богатыми и бедными быстро уменьшается. Залогом всего этого является образование. Ни природные ресурсы, ни географическое положение, ни климатические условия не столь важны, как полученные и передаваемые из поколения в поколение знания», — говорит он.

Именно поэтому, считает эксперт, при завоевании одного государства другим главная атака идет именно на системы здравоохранения и образования.

«Как поступают колонизаторы с государствами, где население и так не шибко грамотное? Там организуют как бы школы, симулякры образовательных учреждений. Все мы видели в Сети эти картинки «школа в племени масаев», где кучка чернокожих детей сидит прямо на земле, а юноша-учитель рисует мелом на переносной доске. Когда я смотрю на «новшества», которые власть хочет внести в нашу систему образования, понимаю, что из украинцев хотят сделать масаев, — ужасается Стогний. — Вспомните: никто в мире уже не говорит про Украину как про индустриальную высокоразвитую страну. В то, что мы еще совсем недавно были космической державой, нынешние школьники не верят. Да им это даже не говорят. Кому нужны образованные рабы?! Они же сразу начнут умничать о своих правах и свободах».

Политик Евгений Мураев с горечью констатировал, что «Конституционный суд начал рассмотрение нашего представления по языковому закону в негативном ключе, а новый омбудсмен — очередной украинизатор».

«В целом в стране сегодня обстановка враждебная к русскоговорящим и политически заангажированная, как будто не было ни выборов президента, ни полной перезагрузки парламента. Но я уверен, что украинская национальная идея не вписывается в «армию, мову, веру», предложенные Порошенко и поддержанные Зеленским в угоду заокеанским кукловодам. Наступит день, когда власть на Украине вновь перейдет от марионеток Запада к людям, которые понимают, что залог успешности страны — в ее независимости, субъектности, развитии экономики и защите прав всех граждан. У нас есть формула такой страны, и победа в языковом вопросе должна стать первым шагом к ее реализации».

А психолог и публицист Денис Жарких заявил, что вопрос языка на Украине намного шире самого языкового выбора.