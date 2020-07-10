Фанаты озвучили версии «похищения» Бузовой в Москве

Москва, 10 июля. Армия поклонников певицы и телеведущей Ольги Бузовой шокирована роликом, на котором снято похищение звезды.

Инцидент произошел вечером в центре Москвы. Бузова шла со знакомым, когда из остановившегося рядом автомобиля на дорогу выскочили несколько мужчин. Один из нападавших быстро накинул огромный мешок на теледиву, а потом со своими товарищами попытался засунуть Бузову в машину. Последовали крики теледивы и видео прекратилось.

Некоторые пользователи обеспокоились реальностью произошедшего, отмечая, что теледива уже полдня не снимала «сторис».

Однако основная часть фанатов хоть и немного шокирована, но придерживается версии, что видео — лишь постановка, никакого похищения нет.

«Это ради предложения, но разве у армян такое есть? Так же христиане не делают», — выразил недоумение один из пользователей.

Одна из подписчиц написала под видео просьбу не возвращать похищенную обратно.

«Обратно только не возвращайте», — пошутила девушка, добавив «смайл».

Некоторые обвинили ее бойфренда Давида Манукяна в «черствости», раз он позволил подобное в отношении Бузовой. Сам музыкант не прокомментировал наделавшее столько шума видео, сообщает «Пятый канал».