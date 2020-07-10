Шерин назвал причины вбросов Киева о «вторжении» России на Украину

Украинские власти посредством сообщений о «вторжении» России хотят отвлечь внимание своих граждан от нерешенных социальных проблем в стране. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал депутат Госдумы Александр Шерин.

Таким образом собеседник ФАН отреагировал на доклад командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Наева об отсутствии вдоль границы в Крыму ударной группировки российских войск. Уточняется, что все подразделения находятся в постоянных пунктах дислокации. Тем не менее ВСУ и правоохранительные органы усилили контроль границы и продолжают вести все виды разведки.

«Ежедневно добываются сведения о Вооруженных силах Российской Федерации на полуострове, на временно оккупированной территории, и предоставляются руководству ВСУ. Они анализируются, четко отслеживаются до деталей», — сообщил Наев.

Кроме того, украинские военные следят за возможностью переброски Россией дополнительных сил и средств на полуостров. По словам командующего, непосредственных угроз наступления на Херсонскую область пока не выявлено.

«Нынешнее состояние таково, что пока враг не подготовил наступательную ударную группировку», — отметил Наев.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью ФАН назвал возможные причины подобных заявлений со стороны Киева.

«Создание такого напряженного фона с РФ можно объяснить только попыткой отвлечь население Украины от каких-то насущных проблем. Скорее всего, в стране существуют трудности социального характера, связанные с низким уровнем доходов граждан. В связи с этим на Украине начинает усиливаться недовольство по отношению к действующей власти, а именно к президенту Владимиру Зеленскому. Видимо, они хотят использовать старую проверенную историю с так называемым агрессором, которым выступает Россия», — объяснил Шерин.

Как заметил парламентарий, у такого «пламенного доклада» украинского военного о том, что ведется разведка по всем направлениям, есть логическое завершение: «Установлено, что Россия не планирует вторгаться на территорию Украины». Однако депутат считает, что это было понятно изначально «без всяких нагнетаний», но зато у Киева есть возможность «забить информационное поле такими сообщениями».

«Эти заявления — долгоиграющая пластинка Украины, поскольку на их вброс особых денег не требуется. Как говорится, только мели языком. Можно хоть каждый день докладывать, что ведется разведка, — считает собеседник ФАН. — Обидно, что в этом принимают участие военные, которые обычно немногословны и сдержаны в своих оценках. Когда речь идет о каких-то серьезных мероприятиях, то, как правило, они молчат».

Ранее о возможном нападении России на Украину заявил бывший начальник генштаба Украины Виктор Муженко. Он подчеркнул, у России якобы есть цель ввести свои вооруженные силы на Украину, чтобы «разблокировать обеспечение Крыма водой из Днепра». По его словам, Россия якобы собирается ввести войска не со стороны полуострова, а с востока.

Помимо этого, о «возможном вторжении России» на юг Украины говорил депутат Рады Ахтем Чийгоз. Прогноз о планируемой оккупации Херсонской области в сентябре прошлого года делал американский генерал Бен Ходжес.

Сообщения о «российской военной угрозе» Киев делает регулярно с 2014 года. Однако ни одного факта, подтверждающего эти заявления, украинская сторона так и не привела. Российский президент Владимир Путин неоднократно указывал, что страна не собирается ни на кого нападать. Он полагает, что заявления об угрозе со стороны Москвы — это «выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это».