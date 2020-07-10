Москва, 10 июля. Вице-президент и пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев назвал «гаданием на кофейной гуще» прогноз газеты The Wall Street Journal о росте цен на нефть.

9 июля американская газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором был спрогнозирован рост цен на нефть до 150 долларов за баррель к 2025 году.

Леонтьев выразил уверенность, что не стоит полагаться на подобные прогнозы, так как в настоящее время ситуация на рынке нефти остается турбулентной.

«Это гадание на кофейной гуще. Мы не знаем таких экономических параметров сейчас. Более того, ситуация настолько турбулентна с общей экономикой, с глобальным спросом, что представить себе такое трудно», — пояснил он.

По словам Леонтьева, можно быть уверенным в том, что в будущем глобальный спрос на нефть сохранится, поэтому российские углеводороды останутся рентабельными при любом развитии событий, передает «ПолитРоссия».

«Даже при цене в 20 долларов российская энергетика может стабильно работать. В этом мы уверены — в долгосрочных перспективах. А что касается этих ценовых гаданий, на мой взгляд, это бессмысленное занятие», — подчеркнул он.

Ранее японский дипломат Юсукэ Оцубо отметил устойчивость российской экономики к очередному глобальному кризису. По его словам, западные санкции закалили Россию, благодаря чему российская экономика сохранила свою стабильность в условиях потрясений, вызванных коронавирусом.