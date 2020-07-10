Брутер рассказал, как РФ должна ответить на иск Нидерландов по делу крушения MH17

Россия ни в коем случае не должна соглашаться на выплаты ЕСПЧ по делу о крушении малайзийского Boeing, считает политический аналитик Владимир Брутер. Таким образом эксперт отреагировал на заявление правительства Нидерландов о том, что страна подаст иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи со сбитым над Донбассом МН17.

«Нидерланды подадут иск против России в Европейский суд по правам человека «за ее роль» в крушении MH17», — заявили в правительстве страны.

По словам политолога Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, «такая позиция официальных властей Нидерландов была известна с самого начала инцидента».

«Тут нужно понимать, что это гражданский иск, а он имеет другую степень юридических предпочтений, нежели уголовный, в котором сейчас инцидент расследуется. В принципе, они (власти Нидерландов. — Прим. ФАН) ничего не собираются доказывать, а собираются свои подходы «очень вероятно или нам кажется» реализовать в некий гражданский иск, который будет иметь заданный результат. И когда мы с ними общаемся, мы должны понимать, что все это будет приводить к примерно одному и тому же результату», — уверен собеседник Федерального агентства новостей.

Расследование дела о крушении MH17 проводила Совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов. При этом Российская Федерация в нем не участвовала. Следствие утверждает, что малайзийский Boeing был уничтожен из зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1», якобы принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Следователи утверждали, что установку якобы доставили из России, а после уничтожения самолета вернули обратно.

В то же время заместитель генпрокурора России Николай Винниченко сообщал, что следственная группа проигнорировала переданные Москвой данные радаров, а также документацию о том, что ракета, поразившая авиалайнер, принадлежала Украине и была выпущена с подконтрольной Киеву территории.

«А они не собираются ничего доказывать, они собираются назначить виноватого по степени удобства: им удобно, чтобы вина лежала на России, и они сделают ее виноватой. Если Россия нечаянно согласится на что-то такое, то в Европе начнут заявлять, что Москва признала вину. Поэтому нам нельзя соглашаться с решением Нидерландов и выплачивать какие-то деньги. Я всегда говорю: когда мы общаемся с представителями буржуазного сообщества, мы должны изначально определять повестку дня и уровень легитимности тех людей, которые присутствуют. Если мы этого не будем делать, они все события будут трактовать в свою пользу и против нас», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. В момент авиакатастрофы на борту находились 298 человек, все погибли. Украинские власти обвинили в уничтожении самолета военнослужащих народных республик Донбасса, однако они не располагают средствами, позволяющими сбить самолет на такой высоте (приблизительно 10 000 метров).