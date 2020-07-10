Эксперт объяснил, как военные технологии изменят армию России

Гонка вооружений ведется в лабораториях и конструкторских бюро, считает профессор академии военных наук Вадим Козюлин.

Ранее начальник управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны полковник Сергей Панков заявил, что в ближайшее время российские военные ожидают прорыв в области создания новейших систем вооружения, в частности, лазерного и сверхвысокочастотного (СВЧ).

«В ближайшее время в таких областях, как лазерное и СВЧ-оружие, военная робототехника, гиперзвук, микросистемотехника, биотехнологии, информатика и нанотехнологии, стоит ожидать серьезных технологических прорывов, способных придать новый импульс развитию системы вооружения ВС РФ», — приводят «Известия» слова офицера.

Панков добавил, что в современном мире военное противоборство между странами «перетекло в сферу военной науки и технологий». С этой точкой зрения согласен и профессор академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин.

«Сегодня идет гонка вооружений действительно ведется в лабораториях и конструкторских бюро, поэтому мы ее не очень видим. Но если посмотреть на военный бюджет, то в прошлом году, например, военные расходы США выросли на 3%, а расходы на военные НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) выросли на 10% и составили 107 млрд долларов — это вдвое больше, чем наши военные расходы целиком. То есть меряться в финансовом отношении с американцами мы не можем, и конечно, они впереди планеты всей по части новейших разработок. Но кое где мы все же вырываемся вперед и всем об этом известно — гиперзвуковые ракетные комплексы, системы РЭБ. Но всеобщее лидерство нам не захватить, поэтому наша главная задача не отстать от тех, кто впереди», — поясняет эксперт.

По этой причине России необходимо также вести постоянные исследования и разрабатывать перспективные системы вооружения, которые в будущем позволят стране вырваться вперед.

«Возникают сегодня прорывные технологии буквально в десятках областей, их интеграция и комбинация. Они позволяют создавать совершенно удивительные приборы и вооружение, причем все это интегрируется в единую систему сетицентрических войн, возникают облачные военные хранилища. Кстати, военные США рассчитали и проверили на практике, что боевая мощь подразделений, увязанных в единую сеть — возрастает десятикратно. Тот же взвод становится как десять взводов и таким образом исчезает та формула, с которой вооруженные силы всех стран жили столетиями, когда считалось что при нападении атакующей стороне необходимо иметь трехкратное превосходство над обороняющейся. Когда мощь твоих подразделений возросла десятикратно, ты можешь бить большее число войск противника. Одним словом, все это будет менять облик вооруженных сил России», — отметил Козюлин.

По мнению собеседника Федерального агентства новостей, в наступившем десятилетии весь мир увидит радикальные перемены в вооруженных силах: в армии появятся военные роботы, вооружение, работающее на новых физических принципах, новые материалы, разработки.

«Будет совершенно другой облик вооруженных сил и способы ведения войны. Новые технологии гармонично войдут в вооруженные силы и изменят способы ведений войны. Мир вступает в новую эпоху, и Россия должна развиваться вместе с ним», — заключил эксперт.

Напомним, в марте 2018 года президент России Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию заявил о лидерстве страны в создании «оружия на новых физических принципах». Тогда же глава государства представил такие перспективные системы, как «Буревестник», «Посейдон», «Авангард», «Кинжал» и «Пересвет».