Киев, 10 июля. Украина заподозрила Россию в желании выйти из Минских соглашений. С заявлением выступил украинский постпред при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.

Украинская сторона в замешательстве после заявления полпреда РФ в Трехсторонней контактной группе Бориса Грызлова. Накануне российский политик заявил, что «на сегодняшний день на Украине создано еще два государства».

В связи с этим у Цымбалюка возникли сомнения, что Россия продолжит работать над урегулированием ситуации в Донбассе, и он попросил постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича разъяснить слова.

«Означает ли вчерашнее заявление господина Грызлова, что Российская Федерация намерена выйти из Минских соглашений? Или она планирует признать эти районы?» — сказал дипломат.

Цымбалюк заверил, что Киев ведет диалог с жителями Донбасса, но только не с теми, у кого есть российское гражданство и поддерживает власти в Луганске и Донецке.

Гражданская война на Украине началась после государственного переворота в стране в 2014 года. После заявлений ЛНР и ДНР о независимости Киев начал военную операцию против республик. Разрешить конфликт пытаются на международных площадках, в том числе в Минске.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин сообщил, что украинские силовики готовят провокации для обвинения Донецка в нарушениях перемирия.