Порноактриса рассказала о сорвавшемся групповом сексе с Аршавиным из-за селфи

Москва, 10 июля. Российская порнозвезда из Тюмени Любовь Бушуева, известная под псевдонимом Лола Тейлор, рассказала о своем знакомстве с футболистом Андреем Аршавиным.

Она призналась, что познакомилась с Аршавиным во время отдыха в Геленджике. Тогда Любовь Бушуева провела вечер в компании спортсмена и его друзей в элитном ресторане, затем все переместились в гостиничный номер. По словам девушки, ей предложили групповой секс, и она согласилась. Однако «более тесное знакомство» сорвалось.

Дело в том, что Аршавин не захотел фотографироваться на память в этот вечер.

«Пришли в номер. Аршавин и Быстров развалились на кровати. Перед тем, как начать, я попросила сделать селфи. Так сказать, на память. Они резко встревожились, сказали «все будет, когда закончим». В этот момент их третий товарищ по имени Александр начал выхватывать у меня телефон. Я психанула и ушла», — сказала Бушуева.

На следующий день порноактриса решила «отомстить» футболистам и сфотографировала их на телефон. Об этом пишет Kp.Ru.

В декабре прошлого года сообщалось, что пьяный Аршавин устроил ночные скачки в Петербурге после посещения стриптиз-клуба. Он устроил ночной променад в компании двух девушек. Спортсмен также прокатился на лошади. Как тогда писали СМИ, после поездки на лошади Аршавин отказался платить три тысячи рублей за катание, и лишь дал всего тысячу рублей, сказав, что и за это ему должны быть благодарны.