Добровинского и Пашаева могут наказать за излишнюю публичность по «делу Ефремова»

Александр Добровинский и Эльман Пашаев — адвокаты по громкому уголовному делу артиста театра и кино Михаила Ефремова — могут быть наказаны за свою слишком активную публичную деятельность.

Источник Федерального агентства новостей, хорошо знакомый с российской юридической системой, заявил, что речь может идти даже о лишении их адвокатского статуса.

В пятницу на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов РФ (ФПА) появилось сообщение следующего содержания:

«В отношении адвокатов Эльмана Пашаева и Александра Добровинского, в соответствии с нормами Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодекса профессиональной этики адвоката, возбуждены дисциплинарные дела».

Корреспондент ФАН обратился за комментарием в пресс-службу ФПА, но там ответили, что «большей информации, чем дали на сайте, предоставить не могут».

При этом на том же сайте ранее было опубликовано заявление Совета Федеральной палаты адвокатов РФ, где, в частности, была выражена обеспокоенность поведением Добровинского и Пашаева, «не характерным для членов профессионального сообщества, заботящихся об авторитете адвокатуры как независимого института гражданского общества и составной части отправления правосудия».

«Совет также озабочен тем, что по их поведению в общественном мнении может сложиться превратное представление о существе адвокатской деятельности, ее общепризнанных правилах, ценностях и традициях», — говорится в заявлении.

Источник из юридической среды подчеркнул, что все адвокаты, не только те, что работают по «делу Ефремова», обязаны блюсти профессиональные честь и достоинство.

«Есть Кодекс профессиональной этики адвоката, — сказал собеседник ФАН. — По нему за такие действия Добровинскому и Пашаеву «светят» дисциплинарное замечание, предупреждение или лишение статуса. Обычно все ограничивается замечанием или предупреждением».

Если же говорить о том, каким может быть лишение — временным или пожизненным, то тут все решает Совет региональной адвокатской палаты, в которой тот или иной адвокат состоит, пояснил источник.

Отметим, что Добровинский представляет Москву, а Пашаев — Республику Северная Осетия — Алания.

Ранее стало известно, что эти адвокаты привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики. Решение по данному вопросу будет вынесено позже.