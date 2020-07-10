Закрутившего роман с Карпович Прилучного попросили не причинять боль Муцениеце

Москва, 10 июля. На популярного актера Павла Прилучного обрушились в Сети с критикой после новостей о его романе с коллегой Мирославой Карпович. Пользователи обратились к артисту с просьбой не делать бывшей жене Агате Муцениеце больно.

В Сети уже смирились, что одна из красивых звездных пар решила разойтись, но не могут простить Прилучного, что он так быстро нашел «новую маму» для своих детей. Подписчики не могут понять, почему 32-летний актер делает больно бывшей возлюбленной, зная, как тяжело она переживает разрыв.

«Не представляю, что чувствует Агата, но даже мне неприятно и обидно стало. Это ужасно, когда с твоими детьми возится чужая женщина»; «Быстро Паша нашел вторую маму детям. Бедная Агата... Нелегко сейчас ей. Надеюсь, она держится»; «Как все быстро происходит у Павла. Еще недавно он был счастлив с Агатой. Неужели он долго изменял ей с Мирославой? И знала ли Агата о похождениях муженька?» — пишут поклонники.

О личной жизни после развода пока не говорят ни Прилучный, ни Муцениеце. Не дает комментариев и новая возлюбленная звезды «Мажора», однако, узнав об угрозах фанатов, «папина дочка» молчать не стала.

По словам Карпович, об угрозах она узнала от друзей, которым звонили и интересовались ее здоровьем. Актриса откровенно заявила, что стала мудрее и не обращает внимание на выпады хейтеров.