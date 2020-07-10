Дочь Волочковой призналась, почему решила жить с отцом

Москва, 10 июля. Дочь российской балерины Анастасии Волочковой — Ариадна — рассказала в эфире телепередачи, почему живет с отцом Игорем Вдовиным в центре Москвы, а не с матерью в доме на Новой Риге.

Она подчеркнула, что все дело в географическом факторе. Подросток перешла в новую школу. В связи с удаленностью маминого особняка приходилось рано вставать, выезжать до семи утра. Даже такая мера не спасала от пробок, девочка была вынуждена тратить на дорогу иногда почти полтора часа. А ведь еще тренировки, другие мероприятия.

«Может, маме так будет лучше строить свою жизнь», — выразила мнение Ариадна.

Девочка подчеркнула, что оба родителя, несмотря на расставание, для нее остаются родными и любимыми. Жить с отцом ей нравится. Она призналась, что очень переживает по поводу напряженных отношений между родителями.

Добавим, что после развода балерина заявила, что экс-супруг задолжал ей три миллиона долларов.

Стоит напомнить, что бизнесмен из Твери Владислав Фоменко считает Волочкову своей должницей. По его словам, у него с балериной были романтические отношения, однако она его использовала «в целях неосновательного обогащения». Бизнесмен даже обратился в суд с заявлением о взыскании со звезды 30 миллионов рублей.