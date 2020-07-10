Юрист рассказала, как «остудить» начальство в случае отказа работнику в летнем отпуске

Работодатель обязан предоставлять наемным работникам ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 дней. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказала юрист, председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Ольга Сулим.

На фоне пандемии

Многие бизнесы в период ограничений, введенных на их деятельность во время пандемии нового типа коронавируса, были вынуждены простаивать. В связи с этим простои негативно сказались на доходности бизнесов. И сейчас их собственники и руководители довольно негативно относятся к попыткам сотрудников уйти в летние отпуска.

Главный предлог, под которым владельцы бизнесов не хотят отпускать наемных работников — необходимость восстановления доходов. При этом руководители компаний считают, что в период самоизоляции их подчиненные уже успели отдохнуть. Но отдыхали на самоизоляции далеко не все наемные работники. Многие продолжали выполнять свои рабочие обязанности, пусть и в несколько урезанном виде или дистанционно.

Закреплено в Конституции

Как отметила Ольга Сулим, право работника на отдых закреплено в российской Конституции. В статье 114 Трудового кодекса РФ подчеркивается, что работодатель обязан предоставлять наемным работникам ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 дней. График отпусков в случае его наличия является обязательным к исполнению со стороны работодателя.

В то же время, ч. 3 ст. 124 ТК РФ предусматривает возможность переноса отпуска на следующий рабочий год в тех случаях, когда предоставление отпуска может неблагоприятно отразиться на рабочем процессе в текущем году. Если же отпуск не был предоставлен в течение двух лет подряд, работодатель подлежит административной ответственности за нарушение ТК РФ.

«Таким образом, не предоставить отпуск вообще работодатель не может. Но он может настаивать на переносе отпуска на следующий год. И здесь уже все дело — за работником: если он не желает конфликтовать с работодателем, то имеет смысл согласиться на перенос отпуска или на его разделение на части (14+7+7 или 14+14) в разное время года, либо предложить финансовую компенсацию отпуска», — пояснила Сулим.

Если работодатель вообще отказывается предоставлять отпуск, то выход один — обращаться в трудовую инспекцию или в суд. Как показывает судебная практика, в большинстве случаев суды встают на сторону наемных работников. Поэтому одно лишь изложение в заявлении на предоставление отпуска статей трудового и административного законодательства, с указанием ответственности работодателя, в большинстве случаев позволяет несколько «остудить» чересчур рьяных руководителей и добиться своего законного права на отдых, добавила адвокат.

«В противном случае работодателю придется все равно предоставить отпуск, только еще и заплатить штраф, а также компенсировать судебные расходы. Если отпуск пришелся на период самоизоляции, то переносу он не подлежит. Поэтому даже если самоизоляция помешала планам провести отпуск на море или в путешествии, изменить ситуацию уже не получится», — рассказала Сулим.

В то же время, заметила юрист, поскольку самоизоляция и нерабочие дни отпусками не являются, то их нельзя рассматривать как альтернативу отпускам. Работодатель в любом случае будет обязан предоставить отпуск, пусть и с переносом на другое время года или на следующий рабочий год.