Учитель физкультуры назвала простой способ похудения без тренировок и диет

Москва, 10 июля. Правильный набор продуктов питания и их грамотная расстановка в кухонном шкафу являются основой успеха в борьбе с лишним весом. Об этом заявила австралийский педагог по физической культуре и спорту Белинда Нортон в интервью Daily Mail.

Педагог уверена, что частое посещение кухни и заглядывание в шкафы с продуктами влияют на глаза и желудок человека. Принцип воздействия схож с тем, что применяется в рекламе.

Нортон посоветовала расставлять продукты в буфете таким образом, чтобы на первом плане всегда находились продукты органического происхождения и те, которые чаще всего применяются при готовке: орехи, семечки, мюсли, специи. Подальше от глаз нужно прятать те, которые применяются реже всего: крупы, макаронные изделия, а также различные сладости, передает «Газета Кемерова».

«Таким образом, вы с большей вероятностью сделаете правильный выбор», — говорит педагог.

Она подчеркнула, что правильная организация продуктов на полках помогает не только привести фигуру в форму, но и позволяет сэкономить. Безусловным плюсом такого метода похудения является то, что он не требует тренировок и диет.

Ранее специалисты дали несколько советов для тех, кто хочет сохранить стройную форму. Они опубликовали список продуктов, которые нужно употреблять, чтобы привести в порядок проблемные зоны или поддержать достигнутый тренировками результат, передает infox.ru.