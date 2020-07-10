В Кремле назвали сравнение Путина со Сталиным неверным по сути

Москва, 10 июля. Сравнение президентства Владимира Путина со сталинским режимом является некорректным и неверным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее заявление о неосталинизме сделал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

«Вы нам наручники на руки надеваете. Как при Сталине начинаете действовать», — возмутился Жириновский.

Также Песков назвал очень серьезными обвинения Жириновского о том, что дело Фургала якобы связано с коррупцией в структурах власти. Такие заявления, как подчеркнул Песков, «должны быть каким-то образом подкреплены».

Губернатора Хабаровского края задержали 9 июля. Он подозревается в покушении на убийство и заказе убийств двух бизнесменов. Преступления были совершены в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Фургал свою вину не признает. Сегодня Басманный суд Москвы избирает меру пресечения в отношении чиновника.

Напомним, о своем отношении к Сталину сам Путин высказался в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в 2017 году. По мнению главы государства, попытка излишней демонизации Сталина — это один из способов атаки на СССР и РФ. Ранее российский лидер неоднократно говорил о тяжести сталинских репрессий и их последствий для России.