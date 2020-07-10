Гоген Солнцев отказался хоронить пожилую супругу рядом с Началовой и Заворотнюк

Москва, 10 июля. Скандально известный шоумен Гоген Солнцев признался, что поспорил со своей пожилой супругой Екатериной Терешкович из-за места на кладбище. Возмущение артиста вызвало желание его жены быть похороненной рядом со звездами шоу-бизнеса.

По словам Солнцева, сначала его 65-летняя супруга присмотрела место на Троекуровском кладбище — женщина хотела, чтобы ее тело закопали недалеко от могилы покойной певицы Юлии Началовой.

«Катя, я просто пойду по миру! У меня нет таких денег! У меня вообще в карманах пусто, потому что я сижу, как и многие артисты, без работы», — возмущенно ответил супруге Солнцев.

Затем Терешкович предложила мужу выкупить место в Крекшино, где находится семейное захоронение актрисы Анастасии Заворотнюк, которая предположительно борется с онкологическим заболеванием.

«Она хочет лежать среди звезд, потому что сама чувствует себя звездой», — рассказал Солнцев в интервью изданию «Собеседник».

В результате шоумен отказался потворствовать капризам супруги и приобрел два места на сельском кладбище в Брянской области. Терешкович Гоген сообщил, что одно место предназначено для него. Однако оказалось, что артист планирует похоронить рядом с супругой женщину, которая, по сообщениям СМИ, является его любовницей.

«Скорее всего, второй упокоится моя подруга Лида. Она у меня тоже уже не девочка», — признался Солнцев.

Шоумен заявил, что полностью готов к смерти жены, которую он много лет пытается излечить от алкоголизма. Артист осознает, что в таком возрасте пристрастие к спиртному не проходит бесследно. Солнцев заявил, что измучен жизнью с Терешкович.