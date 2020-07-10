Российским пенсионерам рассказали, что нужно знать о надбавках и «заморозке»

Москва, 10 июля. В Пенсионном фонде России (ПФР) напомнили о порядке выплаты страховой пенсии с учетом индексации. Ее размер для работающих пенсионеров остается прежним.

Россиянам, которые продолжают работать, напомнили о надбавках и «заморозке» выплат в 2020 году.

В Пенсионном фонде России (ПФР) напомнили о порядке выплаты страховой пенсии с учетом индексации. Ее размер для работающих пенсионеров остается прежним. Таким образом все надбавки в обязательном порядке будут учтены после завершения трудовой деятельности.

Узнать размер пенсии после прекращения работы можно в «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда или в мобильном приложении ПФР. Важно помнить, что с 1 января этого года индексация проводится по имеющимся в ПФР на день перерасчета сведениям о факте работы — за октябрь 2019 года. После поступления дополнительной информации выплаты проиндексированной пенсии будут уточнены.

Через месяц после увольнения граждане старшего поклонения начинают получать пенсию с учетом всех пропущенных индексаций.

Ранее сообщалось, что россияне, которые ухаживают за престарелыми гражданами, смогут получить выплаты в размере 12 130 рублей в месяц. Об этом пишет «ФедералПресс». В данном случае речь идет о тех людях, которые в период с апреля по июнь этого года взяли на временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей. Также в Госдуму внесли предложение начать выплачивать дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно российским пенсионерам.