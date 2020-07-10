В ПФР рассказали о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

Москва, 10 июля. Пенсионный фонд России (ПФР) сделал разъяснения касательно надбавок для пенсионеров, чей трудовой стаж начался еще во времена СССР.

«Согласно законодательству, при определении размера пенсии расчетный пенсионный капитал, установленный на 1 января 2002 года, увеличивается на 10%. И, сверх того, по 1% прибавляется за каждый полный год общего трудового стажа, приобретенного до 1 января 1991 года», — сказано в сообщении ПФР.

Отметим, что ранее пенсионный эксперт Анастасия Киреева заявляла о том, что пенсионеры, у которых стаж работы начался во времена СССР, могут добиться увеличения размера пенсии.

Она подчеркнула, что если такой период стажа не учтен, при наличии подтверждающих документов, надо обратиться в ПФР для перерасчета. Эксперт обратила внимание, что подавать бумаги можно и повторно, если в первый раз было отказано.

Напомним, что ранее депутаты парламента Курской области направили в Госдуму законопроект, который закрепляет федеральную социальную доплату к пенсии до уровня прожиточного минимума в субъекте РФ. Если документ будет одобрен, то нововведение может уже действовать с 1 января следующего года, пишет Ura.ru.

В 2021 годы размер пенсий может вырасти на 6,3%, согласно расчетам ПФР.