Москва, 10 июля. У без вести пропавшего операционного директора немецкой платежной системы Wirecard Яна Марсалека были документы о применении нервно-паралитического вещества «Новичок» при покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, пишет Financial Times.

По информации издания, Марсалек летом 2018 года хвастался перед английскими трейдерами документами. Он пытался определить, кто из них добивается понижения акций компании.

В числе документов, которыми располагал топ-менеджер Wirecard, — точный химический состав «Новичка», материалы расследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и описание позиции России по случившемуся с Скрипалем, в котором говорилось, что использованное против экс-сотрудника ГРУ вещество было произведено в Германии.

Весной 2018 года бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в британском Солсбери, как утверждает Лондон, с признаками отравления. Британские власти голословно обвинили Москву в причастности к отравлению. Россия все обвинения категорически отрицает. Представители РФ предлагали Лондону провести совместное расследование инцидента в Солсбери, но британцы отказали в этом.