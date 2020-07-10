Шевчук выступил против запрета на въезд в Россию нелояльным артистам

Сенаторы и депутаты — это люди, лишенные критического осмысления действительности, которая есть основа развития, считает известный российский музыкант, основатель и лидер группы ДДТ Юрий Шевчук. Таким образом он ответил на предложение главы комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова запретить въезд в страну зарубежным артистам, поливающим грязью Россию.

Ранее сенатор заявил, что в отношении таких артистов необходимы серьезные ограничительные меры — такие же, как и против антироссийски настроенных зарубежных политиков.

«У нас введены меры против ряда зарубежных политиков, выступающих с враждебных позиций против нашей страны. Им запрещен въезд в Россию. Считаю, такие же меры следует ввести против зарубежных артистов, которые делают деньги в России, а затем поливают нас грязью», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

При этом сенатор добавил, что это его «подлинная позиция», и в предыдущей публикации он сообщил, что ряд СМИ разместил на своих сайтах недостоверную информацию, приписав ему заявления, которые он не делал. Утверждалось, что Пушков якобы призвал ввести персональные санкции против отечественных артистов, «эмигрировавших за рубеж и критикующих оттуда Россию».

На предложение Пушкова отреагировал известный российский музыкант Юрий Шевчук. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он сообщил, что не согласен с позицией сенатора.

«Где вот эта тонкая грань между поливанием грязью страны и нормальной, социальной, человеческой критикой недостатков системы, в которой мы с вами живем? Вот эти сенаторы и депутаты хотят нивелировать всю критику, уничтожить ее. Как люди, лишенные критического осмысления действительности, они хотят, чтобы только вокруг них торчали аплодисменты. Я против этого [запрета]. Зная низкий интеллектуальный уровень этих политиков, их туда пускать нельзя, потому что их главная задача — все запретить, ограничить и в результате сделать из нашей любимой страны стойло с мутной болотистой тиной», — сказал основатель и лидер группы ДДТ.

Предложение Пушкова связано со скандалом вокруг грузинской певицы Нино Катамадзе, которая ранее признавалась в любви к России и ее публике, а также получала с гастролей в стране весомые доходы. Однако на фоне антироссийских протестов в Тбилиси и критики со стороны общественности своего государства Катамадзе заявила, что прекращает выступления в РФ, и резко сменила риторику по отношению к стране.