Адвокаты по делу Ефремова привлечены к ответственности за нарушение этики

Москва, 10 июля. Представляющие интересы обеих сторон в уголовном деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова адвокаты привлечены к дисциплинарной ответственности.

По данным Федеральной палаты адвокатов РФ (ФПА), Пашаев и Добровинский нарушили нормы профессиональной этики, поэтому оба привлечены к дисциплинарной ответственности.

«В соответствии с нормами закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и Кодекса профессиональной этики адвоката возбуждены дисциплинарные дела», — сообщает пресс-служба.

Напомним, 8 июня актер Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в столице. В результате аварии погиб один человек. Позднее стало известно, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

9 июня столичный суд отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа. Данное решение вызвало резонанс. Представители общественности и коллеги актера осудили действия Ефремова, выразив уверенность, что он должен быть отправлен в СИЗО.

Позднее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что артист не считает себя виновным в совершении смертельного ДТП. По его словам, актер «готов платить» пострадавшей стороне, однако не будет «возмещать» ущерб.

В свою очередь родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова заявили, что им не за что прощать Михаила Ефремова, так как он отказывается признавать свою вину.

6 июля следствие по делу Ефремова было завершено. Актеру предъявлено обвинение по части четвертой статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

Многие общественные деятели выражают уверенность, что актер должен нести наказание по всей строгости закона. Так, журналист и публицист Анатолий Вассерман заявил, что вина Ефремова серьезнее, чем совершение ДТП со смертельным исходом. По его словам, актер не только попал в аварию, но и сделал все возможное для ее совершения, употребляя алкоголь и наркотики.