Россияне начнут получать по 12 тысяч рублей за уход за престарелыми

Москва, 10 июля. Россияне, которые ухаживают за престарелыми гражданами, смогут получить выплаты, напомнили в Пенсионном фонде РФ.

В данном случае речь идет о тех людях, которые в период с апреля по июнь этого года взяли на временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей. Право на получение выплаты в размере 12 130 тысяч рублей в месяц имеют работники и государственных, и негосударственных организаций. Об этом говорится в постановлении российского правительства.

В ПФР пояснили, что данная мера не распространяется на тех россиян, которые не имеют трудоустройства. Для них размер выплаты на одного человека, за которым осуществляется уход, составляет 1200 рублей или 10 тысяч рублей в месяц.

Отметим, для того, чтобы получить компенсацию, необходимо до 1 октября подать заявление через «Госуслуги», ПФР или МФЦ. Получить выплаты можно и за май, и за июнь, однако необходимо будет подать два отдельных заявления.

Ранее сообщалось, что российским пенсионерам могут начать выплачивать дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно. Предложение на рассмотрение Госдумы внесли депутаты фракции «Справедливая Россия». В нем говорится, что россияне старше 75 лет будут получать дополнительные выплаты сверх установленных пенсий. На данный момент прибавку к пенсии получают граждане старшего поколения, достигшие 80 лет.