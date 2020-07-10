Королева в меховой жилетке и с округлившимся животом станцевала под песню Потапа

Москва, 10 июля. Рэпер и продюсер Потап опубликовал в Instagram видео с танцем певицы Наташи Королевой под его трек. Пользователей привлек ее внешний вид — рассматривая фигуру, они заподозрили у нее беременность, обратив внимание на якобы округлившийся живот.

На кадрах жена Тарзана танцевала в жилетке, надетой на купальник.

«Наташа Королева @koroleva__star получает приз от «Киевского мальчишки» за стиль», — подписал ролик украинский рэпер.

Некоторые пользователи Instagram пришли к выводу, что российская звезда находится уже на шестом месяце беременности, к тому же, она якобы ушла от мужа. Ряд подписчиков выразил мнение, что никакого «интересного положения» нет, таковы особенности строения тела.

Один из пользователей констатировал, что годы летят, певица постарела.

Королева никак не отреагировала на предположения фанатов, ведь она сейчас сосредоточена на другом — во время пандемии пришлось закрывать бизнес, пишет «Утро.ру».

По словам певицы, у них с мужем были спортзал и салоны красоты, их пришлось закрывать, маловероятно, что они снова будут работать. Ее супруг Тарзан до этого констатировал, что в период пандемии семья ощутила нехватку денег. Он отметил, что пожилые люди сидят дома и получают пенсию, артисты остались «без копейки».