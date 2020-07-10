Нилов объяснил влияние прожиточного минимума на рост пенсий в России

Доход пенсионеров можно повысить за счет увеличения уровня прожиточного минимума в российских регионах и по стране. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Ранее Курская областная дума внесла в Госдуму законопроект изменения механизма расчета федеральной социальной доплаты. Речь идет о том, что выплата прибавки к пенсии будет зависеть от уровня среднегодовой величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ за предыдущий год.

Как пояснили курские депутаты, региональный прожиточный минимум пенсионера ежегодно на порядок ниже, чем используемый при определении уровня бедности среднегодовой прожиточный минимум.

«Данный законопроект направлен на внесение изменений в порядок определения вышеуказанной федеральной социальной доплаты к пенсии и закрепления ее на уровне среднегодовой величины прожиточного минимума на душу населения, сложившейся в субъекте Российской Федерации за предыдущий год», — сказано в пояснительной записке к документу.

В интервью ФАН глава комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснил порядок социальных доплат к пенсиям.

«По действующему законодательству любой неработающий пенсионер, имеющий совокупный доход ниже величины прожиточного минимума в конкретном субъекте, получает региональную или федеральную социальную доплату. Однако многие регионы специально занижают прожиточный минимум, чтобы он был ниже федерального. Тогда доплату обеспечивает бюджет России», — рассказал Нилов.

Если поднимается вопрос необходимости повышать доход пенсионеров, у которых он равен прожиточному минимуму, то нужно увеличивать этот самый показатель, утверждает парламентарий.

«Речь идет об повышении прожиточного минимума не только в регионах, но и по всей России. При этом все это зависит от размера потребительской корзины (минимальный набор продуктов, товаров и услуг, необходимый для жизнедеятельности человека. — Прим. ФАН), срок действия которой истекает в этом году. К этому показателю очень много вопросов, поскольку он не отражает современные реалии жизни. Соответственно, будет внесен проект закона об изменении потребительской корзины, а это повлечет изменение минимального размера оплаты труда. В конце концов это повлияет на уровень прожиточного минимума в сторону его увеличения. Поэтому я готов поддержать курских депутатов. Нужно пересматривать прожиточный минимум и повышать пенсии исходя из него», — пояснил депутат.

Ранее в Пенсионном фонде России сообщили о планах поднять пенсии россиян на 6,3% в 2021 году. В ведомстве рассчитывают, что в 2022 году индексация составит 5,9%, в 2023 году — 5,6%. Эти показатели окажутся выше годовой инфляции, которая, согласно прогнозам Минэкономразвития, в ближайшие три года не превысит 4%.

С 1 августа текущего года будут увеличены выплаты работающим пенсионерам и получателям накопительных пенсий. Изменения коснутся только пенсионеров старше 75 лет. До этого увеличение пенсий полагалось лишь тему, кому исполнилось 80.

Для работающих пенсионеров предусмотрен перерасчет пенсий с учетом пенсионных баллов, накопленных за прошлый год. Из стоимость составляет 93 рубля за один балл. Для повышения пенсии можно использовать до трех накопленных баллов, максимальная прибавка таким образом составит 279 рублей.