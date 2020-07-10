Лидер группы «Руки Вверх!» Жуков ответил на заявление Пушкова об артистах

Российский певец и музыкант Сергей Жуков отметил, что политика не должна влиять на творчество, если, конечно, речь не идет о совсем уж «топящих» за что-либо артистах.

Солист поп-группы «Руки Вверх!» прокомментировал Федеральному агентству новостей заявление сенатора Алексея Пушкова о том, что зарубежным исполнителям, работающим в России и поливающим ее впоследствии грязью, следует запретить въезд в страну.

«Вы знаете, решать — пускать или не пускать — должно не государство, а люди в кассах, — сказал Жуков. — У нас, у музыкантов, есть такая поговорка. Вот с вами спорит оппонент, типа «фу, ну у тебя и музыка, да и вообще ты слабак». И ты говоришь ему: «Встретимся в кассах!»

Поэтому, если, по словам музыканта, люди скупили все билеты на того или иного артиста, им абсолютно наплевать, что считает какая-то тайная комиссия или «Миротворец» (украинский сайт с базой личных данных неугодных соседней стране людей), или кто-то еще.

«Безусловно, неприятно быть в таких списках, как я, например, на Украине (за посещение Крыма. — Прим. ФАН), — признался Жуков. — Мог ли я подумать [что так будет], учитывая то, что мы [ранее] собирали огромные дворцы спорта в Киеве и так далее».

Собеседник ФАН отметил, что он и другие участники группы скучают по той публике, которая никак для них не делилась: ни по политическим, ни по расовым признакам.

«Как только идет пересечение с политикой, это всегда очень плохо, — подчеркнул Жуков. — Всегда в итоге страдает зритель. И только он. Артист все это переживет. У нас есть концерты, — не здесь, так там. Мы вообще вне политики! Есть, конечно, определенный пул «топящих» конкретно артистов, ходящих с флагами и поющих гимны, но эту когорту мы вообще не трогаем».

Сергей Жуков предположил, что следующим шагом вслед за запретом на въезд в страну вполне могут стать проверки песен, слов, стихов.

«Конечно, мы не хотим, чтобы грязные руки касались творчества», — подытожил он, смеясь.

Ранее член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил о том, что для антироссийски настроенных зарубежных артистов необходимо ввести различные ограничительные меры, вплоть до запрета на въезд в нашу страну.