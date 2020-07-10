Айза намекнула подписчикам о расставании с Олегом Майами

Москва, 10 июля. В Сети заговорили о возможном расставании Айзы Анохиной с Олегом Майами. Об этом сама Айза намекнула своим подписчикам трогательным постом в Instagram.

В публикации Анохина порассуждала о семье, а также заявила, что она «снова свободна». О романтических отношениях Айзы и Олега Майами стало известно в начале 2020 года. Девушка активно публиковала в Сети совместные фотографии и писала о времяпрепровождении с Олегом.

На первых общих снимках Олег Майами был в защитной маске, однако поклонники сразу догадались, что за ней скрывается новый возлюбленной Айзы. Позже в Интернете появились несколько серий реалити-шоу, в которых обсуждались взаимоотношения звезд.

Оказалось, что их отношения далеки от идеальных. Темпераментный характер обоих становился причиной постоянных ссор, которые неоднократно происходили перед камерами и на публике.

«Я сейчас снова свободна, но люблю многих мужчин. Они меня многому научили и сделали счастливой», — написала Анохина в посте.

Подписчики стали строить теории по поводу расставания пары в комментариях. Убедительным подтверждением этих домыслов может быть тот факт, что Айза и Майами отписались друг от друга во всех социальных сетях.

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