Юристы рассказали, у кого есть шанс получить повышенную пенсию

Москва, 10 июля. Когда гражданин РФ достигает 80-летнего возраста, фиксированная выплата его страховой пенсии по старости автоматически увеличивается на 100%. Об этом рассказала генеральный директор ЮК «Юрист» Асия Мухамедшина.

«Заявлений подавать не нужно. Прибавка назначается автоматически», — отметила эксперт.

В 2020 году фиксированная выплата для 80-летних россиян составляет 11 372 рубля 50 копеек. Однако, как оказалось, прибавка назначается не всем. Например, пособие не увеличивается у инвалидов первой группы, достигших 80-летнего возраста, так как они уже получают двойную выплату. Кроме того, на прибавку не могут претендовать те, кто не заработал нужный стаж для страховой пенсии и получает социальную выплату.

В Госдуму уже поступил законопроект с предложением снизить возраст получения этой прибавки. Авторы инициативы предлагают повышать фиксированную выплату к пенсии с 75 лет. Подобные предложения направляли в Госдуму и ранее, но правительство пока не поддержало эту идею. При этом уже сейчас у многих пенсионеров есть шанс получить доплаты за возраст, о которых пожилые россияне не знают.

Например, после 80 лет пенсионер может по заявлению получить компенсационную выплату на оплачиваемый уход. Размер пособия составляет 1200 рублей. Выплата назначается любому ухаживающему за пенсионером неработающему трудоспособному лицу, не состоящему на учете в службе занятости. Деньги при этом приходят пенсионеру.

Кроме того, дополнительные выплаты могут назначаться на региональном уровне. Например, в субъектах могут компенсировать расходы на уплату взноса на капитальный ремонт.

«Это касается одиноко проживающих неработающих собственников жилых помещений, которым исполнилось 70 лет. Такая компенсация составляет 50%. Для пенсионеров старше 80 лет — 100%», — рассказала ведущий юрист компании «Европейская юридическая служба» Оксана Красовская.

Асия Мухамедшина посоветовала пенсионерам обратиться в местные органы соцзащиты или МФЦ, чтобы узнать, какие доплаты и льготы можно получить с определенного возраста.

Ранее в Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что рассчитывают поднять пенсии россиян на 6,3% в 2021 году. В 2022 году ожидается индексация 5,9%.