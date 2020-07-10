Прилучный и Карпович попали на видео во время отдыха в Ялте

Ялта, 10 июля. Актер Павел Прилучный отправился на отдых в Ялту вместе с детьми от прежнего брака и, как пишут СМИ, новой избранницей — актрисой Мирославой Карпович.

Известно, что звездная пара сняла дом возле моря недалеко от города. Одним из развлечений стало посещение аквапарка, включая катание с водных горок. Журналисты засняли их на видео.

Стоит отметить, что девушка, возможно, смогла подружиться с детьми Прилучного. Она играла с ними, носила на руках 4-летнюю дочку Прилучного Мию.

Однако пока нет официальных подтверждений того, что у Карпович и Прилучного действительно начались романтические отношения — пара пока никак не комментирует свое частое совместное появление.

Зато фанаты Прилучного и его бывшей супруги Агаты Муцениеце не просто называют Карпович новой пассией, но и обвиняют ее в разводе звездной пары. Особо агрессивные подписчики даже высказывали угрозы в ее адрес.

Сама Милана Карпович довольно спокойно отреагировала на череду негатива и угроз. По ее мнению, эта ситуация только повысила ее популярность, о чем свидетельствует рост числа «фолловеров».

Блогер Лена Миро заступилась за Карпович, выразив несогласие с тем, что Прилучный должен воссоединиться с Муцениеце, якобы она лучше новой избранницы. По мнению блогера, любители пообсуждать в Сети что-то личное похожи на опарышей.