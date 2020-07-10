Forbes рассказал об уникальном шансе для РФ заработать на газе миллиарды

Москва, 10 июля. Журналисты американского издания Forbes считают, что ситуация на международном рынке природного газа дает уникальный шанс покупателям-импортерам.

Авторы материала утверждают, что выиграют в итоге экспортеры. В данном случае речь идет о тех, кто может выдержать испытание низкими ценами на топливо. Шанс на успех есть у РФ, которая занимается реализацией проектов в сфере газового экспорта. По информации американского издания, в 2019 году мировая добыча природного газа выросла на 132 млрд кубометров, пишет «ПолитРоссия».

Россия является одним из самых крупных поставщиков голубого топлива. Кроме того, она занимает ведущие позиции в списке стран, которые осуществляют добычу газа с привлечением новых мощностей. Падение цен на газ стало следствием пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Эксперты считают, что в ближайшем будущем рынок будет восстанавливаться. По их прогнозам, разрыв между спросом и предложением сократится к 2022 году.

После 2025 году ожидается, что цены на природный газ начнут расти, считают американские журналисты. С их точки зрения, это произойдет за счет Китая, Индии и других государств Юго-Восточной Азии.

«Природный газ, возможно, в будущем окажется единственным ископаемым топливом», — отмечается в материале Forbes.

Также эксперты пишут, что «стоит ожидать увеличения темпов перехода от угля к более чистому голубому топливу в рамках стратегии Евросоюза по декарбонизации энергетики». Они считают, что сегодняшние цены на природный газ заставят страны рассматривать его как важную часть своего энергетического портфеля. Но для получения выгоды странам-импортерам необходимо будет не ориентироваться на краткосрочную перспективу, а выстраивать эффективную стратегию. Forbes указывает, что одним из способов достижения этой цели является заключение долгосрочных контрактов.

Ранее сообщалось, что Россия может в два раза увеличить свою долю на мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ) благодаря проекту компании «Новатэк». При этом страна обгонит США, где из года в год снижается добыча и загрузка мощностей.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, как пишет НСН, проанализировал перспективы России стать мировым лидером на рынке сниженного природного газа.