Отдых в Анапе с детьми в 2020 году: 4 причины отправиться на курорт летом всей семьей

Солнечная, яркая, гостеприимная Анапа — отдых с детьми в курортном городке не разочарует даже требовательного гостя. Размещение на любой кошелек, развлечения на любой вкус, потрясающая местная кухня — и все это по вполне демократичным ценам.

Анапа входит в пятерку самых популярных российских курортов. И тому есть простое объяснение. Лето здесь начинается рано: море прогревается уже с началом июня. Местный климат потрясающий, так как с одной стороны город окружен горами, а береговая полоса простирается на 70 км.

Наконец, море здесь мелкое. И еще с советских времен в небольшой провинциальной Анапе стали строить детские лагеря и санатории. В результате за несколько десятилетий из захудалого городишки развился потрясающий город-курорт. А приезжать сюда семьями стало доброй традицией для миллионов россиян.

Вот 4 причины, почему отдых в Анапе с детьми может стать и вашей семейной традицией.

1. Жилье на любой вкус

Так как город развивается только как курорт, с размещением на неделю-две проблем не возникнет. Хотите подешевле, бронируйте номер или квартиру заранее, желательно сразу после Нового года. Если спланировали поездку спонтанно, ориентируйтесь на частный сектор, небольшие отели. Здесь радушно относятся к каждому гостю, некоторые предлагают трехразовое питание и проживание «все включено».

Самые дорогие отели располагаются в Центральном районе города. Чем ближе к морю, тем дороже. Планируете отдых в Анапе с детьми недорого, ориентируйтесь на окрестные поселки: Витязево, Сукко, Утриш. Здесь ценник на порядок ниже, а качество сервиса и пляжи не разочаруют.

2. Интересная Анапа — отдых с детьми и развлечения

Хотите целыми днями валяться на пляже? Нет проблем! Ждете активных развлечений на воде вроде дайвинга, ватрушек и бананов? Эти радости вы найдете на Центральном пляже в избытке. Мечтаете вечерами прогуливаться по набережной, вдыхая морской воздух? Набережная здесь огромная, благоустроенная, с парком и фонтанами, сотнями палаток и магазинчиков.

Устали от ничегонеделания? Отправляйтесь на экскурсии:

крокодиловая ферма;

дельфинарий;

Долина лотосов;

музей под открытым небом «Горгиппия».

Заинтересуются не только дети, но и вы сами. А когда устанете ежедневно слышать от ребятни «хотим в аквапарк, хотим в аквапарк», сделайте жест доброй воли. И отправляйтесь в «Тики-Так» или «Золотой пляж», где целый день можно ездить с горок, плясать на пенной дискотеке и вальяжно потягивать коктейль в кафе.

3. Благоустроенные пляжи для отдыха в Анапе с детьми

Власти города прекрасно понимают, за счет чего живет и развивается курорт. А потому благоустройству пляжей уделяют огромное внимание. Все они бесплатные (кроме некоторых закрытых, принадлежащих санаториям), но везде есть раздевалки, душевые, туалеты. Шезлонги можно взять напрокат везде, арендовать навес или беседку на день.

Самый шумный пляж — Центральный. Чтобы устроиться здесь, нужно приходить пораньше: в дневные часы яблоку негде упасть. Те, кто приезжают на автомобилях и не прочь проехать шесть, а то и 15 км от города, отправляются в Нижнее Джемете и Витязево. Народу здесь тоже много, но найти место для подстилки куда проще.

Из 70 км анапских пляжей 14 км галечные. Остальные — с мелким песком. Температура воды в июне достигает 24-25 градусов, а к концу июля — 28 градусов. В это время может начаться «цветение воды»: море выбрасывает на берег водоросли, и купаться не слишком приятно. Коммунальные службы чистят пляжи, правда, успевают не всегда. Заканчивается цветение к середине августа.

4. Отдых в Анапе с детьми недорого

Если сравнивать с Сочи, то поездка в Анапу обойдется дешевле. Здесь и цены на размещение ниже, питание дешевле, стоимость развлечений для детворы демократичней. Средний ценник будет выглядеть так:

номер в отеле в сутки — 2200–2500 рублей (квартира обойдется в 1500–3000 рублей);

обед в местной столовой — 250–300 рублей (в день на человека нужно планировать рублей 700);

развлечения: аквапарк — 1500 рублей, экскурсия в Долину лотосов — 1200 рублей, дельфинарий — 1000 рублей.

В среднем на семью из трех человек для недельного отдыха в Анапе понадобится 35–40 тысяч рублей без учета стоимости дороги.

Если не хотите переплачивать, планируйте поездку на июнь-июль. В августе стоимость проживания увеличивается. Это связано с тем, что август — месяц проведения традиционных летних фестивалей, а их проходит более десятка. С ростом потока туристов в город растут и цены. А значит, сэкономить не получится.