В России могут изменить порядок изъятия детей из семьи

Москва, 10 июля. Порядок внесудебного изъятия детей из семьи предложили ограничить в России. Соответствующий законопроект направили в Госдуму РФ глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Предлагаемые нормы направлены на обеспечение конституционных положений о защите семьи, создание условий для достойного воспитания детей в семье», — цитирует Крашенинникова «Парламентская газета».

Авторы инициативы предлагают передать решение об изъятии ребенка из семьи в компетенцию суда. Кроме того, предлагается дополнить гражданский процессуальный кодекс статьей об изъятии ребенка при угрозе жизни и здоровью.

Согласно законопроекту, подобные дела должен рассматривать суд по месту фактического проживания ребенка по заявлению органов опеки или полиции. В заседании смогут участвовать родители или попечители, а также сами дети или другие их родственники. Рассмотрение вопроса об изъятии авторы инициативы предлагают сделать ускоренным.