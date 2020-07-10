Эксперты Роскачества назвали популярные и полезные добавки в хлебе

Москва, 10 июля. Хлеб в России, как правило, выпекают из пшеничной или ржаной муки. Однако он может быть сделан из другого вида муки или содержать некоторые компоненты, которые делают его полезнее, рассказали специалисты Роскачества.

Выпекать хлеб можно из гречневой, кукурузной муки, которые не содержат глютен. Растительного белка, витаминов и пищевых волокон больше в изделиях из цельнозерновой муки.

Специалисты отдельно отмечают, что гречневая мука богата не только витаминами, антиоксидантами и растительным белком, но и железом, магнием, цинком.

Сейчас в магазинах можно найти десятки видов хлеба, многие из них содержат семена. Например, хлеб с кунжутом будет богат витаминами группы В, кальцием, железом и мононасыщенными кислотами.

Такая популярная добавка, как тмин, содержит много полифенов. Хлеб с этими семенами поможет защитить организм от хронических заболеваний. Тмин также обладает противовоспалительным действием.

Семена чиа содержат большой объем клетчатки. Этот вид семян благотворно сказывается на пищеварении, способствует минимизации риска диабета. Тыквенные семечки также помогают снизить уровень сахара в крови.

Ранее специалисты Роскачества поделились советами на тему «как правильно выбирать мясо для шашлыка и как лучше его приготовить».

Добавим, что ранее прошел круглый стол, тематикой которого стал ржаной хлеб, пишет «Вечерняя Москва».