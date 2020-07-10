Лавров: США приняли решение не продлевать договор СНВ-3

Москва, 10 июля. Судьба Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) предрешена, США приняли решение его не продлевать. Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров во время онлайн-сессии «Примаковских чтений».

«Судя по всему, решение не продлевать этот договор (СНВ-3) в США уже принято. Та настойчивость, с которой акцентируется безальтернативность перевода всего разговора в трехстороннюю плоскость, она говорит о том, что это уже предрешено», — заявил Лавров.

По его словам, США выдвигают условия о том, что необходимо включить в разговор новейшие российские вооружения, что «по большому счету означает стучаться в открытую дверь».

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что судьба СНВ-3 зависит от политических процессов в США. По его словам, в настоящее время американские конгрессмены разделились на два лагеря — тех, кто утверждает, что СНВ-3 необходимо продлить, и тех, кто на законодательном уровне пытается его сломать.

РФ и США подписали договор СНВ-3 в 2010 году. Он предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны. На сегодня это единственное действующее соглашение об ограничении вооружений между Москвой и Вашингтоном. Действует договор до февраля 2021 года.