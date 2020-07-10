Волочкова показала подписчикам стрижку своих пышных кустов в саду

Москва, 10 июля. Известная балерина Анастасия Волочкова удивила поклонников новым видео в Instagram. Знаменитость продемонстрировала, как стрижет пышные кусты в своем саду.

«Облагородить свой участок самостоятельно всегда приятно», — написала артистка под видео.

Чтобы подстричь туи, растущие у нее в саду, Волочкова лично взяла в руки инструмент. Также балерина привлекла к процессу своего пиар-директора Наталью Ракицкую.

В ролике Волочкова не только продемонстрировала стрижку растений, но и показала другие события того же дня. По словам балерины, она душевно провела время. На видео артистка показала своего кота, а также продемонстрировала короткий отрывок репетиции, представ перед подписчиками у станка в балетной пачке. Кроме того, для ролика знаменитость использовала песню «По кайфу», которую исполняет Олег Кензов.

Анастасия Волочкова регулярно радует поклонников фотографиями и видеозаписями. Например, недавно она решила освоить приложение TikTok и показала фанатам, как крутит обруч у себя в саду в розовой футболке и экстремально коротких шортах. При этом подписчиков балерины скорее насмешили ее странные движения. Кроме того, пользователи Сети удивились, что Волочковой с большим трудом даются достаточно простые упражнения.