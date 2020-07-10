Мошенники зарегистрировали более четырех тысяч аккаунтов со словом «коронавирус»

Москва, 10 июля. Борьба с пандемией коронавируса сопровождается не только лечением и созданием вакцин, но и активизацией мошенников. Руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов рассказал о деятельности аферистов в этом период.

Он отметил, что злоумышленники для совершения мошеннических действий зарегистрировали больше четырех тысяч доменов, где были слова «коронавирус» и «covid».

Генерал констатировал, что на фоне пандемии преступники придумали способы, как наживаться на людях. Аферисты предлагали купить через Интернет ненастоящие пропуски для перемещения, проворачивали махинации с якобы продажей медицинского оборудования, вводили в заблуждение компенсациями для пострадавших от инфекции.

Жданов рассказал, что распространены были случаи, когда мошенники предлагали гражданам получить материальную помощь, соцвыплаты. Таким способом аферисты занимались сбором персональных данных, включая номера банковских карт.

По мнению генерала, стоит более критично относиться к сомнительным источникам информации, избегать общения с незнакомыми людьми через электронную почту, телефон или мессенджер. Он добавил, что граждане могут рассчитывать на помощь или консультацию со стороны банков и правоохранительных органов.

Напомним, что ранее представители банков заявляли о росте случаев мошенничества. По мнению аналитиков, это может быть связано с пандемией, сообщала «Вечерняя Москва».