Снимавшаяся обнаженной участница UFC Ванзант обратилась к россиянам

Москва, 10 июля. Участница турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшей весовой категории Пейдж Ванзант обратилась к россиянам.

Ее слова были опубликованы в профиле Instagram российского UFC. Снимавшаяся обнаженной американка выразила благодарность поклонникам из России за поддержку. По словам Пейдж Ванзант, некоторые люди понимают смешанные единоборства. Однако, как заметила она, не все критикуют поединки между женщинами, и это хорошо.

«Мы считаем это искусством. Мы занимаемся этим, потому что мы этого хотим, потому что мы любим это. ММА — красивый, зрелищный, интригующий вид спорта», — отметила она

Американка добавила, что женщины, участвующие в такого рода турнирах, «не становятся какими-то зверьми, выходя в октагон».

«Мы талантливы как вне, так и внутри клетки», — пояснила она.

Ранее Пейдж Ванзант показала на видео свой новый танец. Видеозапись танцевального урока со спортсменкой появилась в соцсетях промоушена UFC.