Эксперт объяснил, какие зарядные устройства можно оставлять в розетке

Москва, 10 июля. Владельцам домашних животных следует внимательно выбирать в доме места, где они ставят свои гаджеты на зарядку. Об этом и других правилах эксплуатации зарядных устройств рассказал эксперт Эльдар Муртазин.

По словам эксперта, оставлять в розетке можно лишь те зарядные устройства, которые были произведены надежным изготовителем. Однако существуют места, в которых оставлять зарядное категорически нельзя.

«Первое – это ванная комната, потому что там есть влажность, вода. Также заряжать устройство в ванной нельзя, это приводит к проблемам», — говорит Муртазин.

Также следует избегать розеток, рядом с которыми находятся миски с едой и водой для ваших питомцев. Эксперт подчеркнул, что оставленное в розетке зарядное устройство не потребляет электроэнергию. Исключения касаются лишь тех устройств, которые работают некорректно или сомнительного производства. Их эксплуатация может привести к пожару, передает радио Sputnik.

«Люди пренебрежительно относятся к собственной безопасности, покупая зарядку, которую продают в переходе метро или между машинами на светофорах. Такие устройства должны быть под присмотром», – подчеркнул Муртазин.

Эксперт призвал использовать только сертифицированные устройства.

Ранее специалисты рассказали о нескольких безопасных и эффективных способах ускорить зарядку смартфона. Эти советы буду полезны тем, у кого нет возможности ждать пару часов, чтобы аккумулятор зарядился на 100%, передает «Ридус».