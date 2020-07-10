Стилист оценила смелый образ похваставшейся прессом Бузовой

Москва, 10 июля. Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова продемонстрировала поклонникам новый образ в Instagram. Стилист и имиджмейкер Анастасия Пахолкова подробно разобрала наряд звезды, представшей перед фанатами в непривычном виде.

На этот раз Ольга Бузова надела черные джинсы-трубы и топ-бюстье. Образ певица дополнила белыми кроссовками и черной укороченной джинсовой курткой.

«Мой любимый цвет black and white. <…> Джинсы и топы — это любовь! Особенно когда фигура позволяет», — рассказала звезда телепроекта «Дом-2».

По словам Пахолковой, новый лук Бузовой буквально изобилует модными трендами.

«Множество цепей, объемный укороченный жакет, джинсы-трубы в пол в тандеме с кроссовками и вишенка на торте — драматичный корсетный топ в стиле колор-блок», — описала наряд певицы стилист, отметив, что мало кто решился бы надеть все перечисленное разом.

При этом Пахолкова обратила внимание, что для Бузовой, которая привыкла эпатировать публику, данный образ довольно сдержан, однако певица не упустила шанса похвастаться прессом, оголив живот.

«Смело? Нетривиально? Абсолютно да. Для тех, кто не боится экспериментов!» — заявила имиджмейкер в комментарии изданию Teleprogramma.pro.

Ранее Ольга Бузова порадовала поклонников снимком в купальнике. Певица обнажила ягодицы на фоне московских высоток.