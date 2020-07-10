Общий анализ крови: что показывает и как расшифровать результат

Что входит в общий анализ крови? О чем говорят его значения? И как понять результат до посещения врача?

С какой бы проблемой вы ни обратились к доктору, в первую очередь он направит вас на общий анализ крови. Вернее, так должен поступить нормальный специалист. Эта процедура стала частью повседневной врачебной практики. И отказываться от сдачи анализа не нужно.

Что такое общий анализ крови

Кровь — главная жидкость организма. Она мгновенно реагирует на воспалительные процессы в теле, показывает наличие инфекции, хронического или острого заболевания. Показатели настолько чувствительны, что изменяются при стрессе и даже после физической нагрузки.

Поэтому для диагностики врачи учитывают только свежие данные. Если анализ был выполнен неделю назад, считаться информативным он уже не может.

Общий анализ крови — откуда берут

Из пальца или из вены. Раньше была повсеместно распространена практика забора капиллярной крови (то есть из пальца). Сегодня эту методику вытесняет оценка состава венозной. В крупных лабораториях применяется только второй метод. И тому есть объяснение.

По капле главной физиологической жидкости сложно оценить реальную картину. Для оценки, например, гемоглобина ее просто недостаточно. Поэтому, если вы хотите получить точный, а не приблизительный результат, отправляйтесь в лабораторию, где кровь берут из вены.

Общий анализ крови — что входит

Анализ бывает кратким и развернутым. Первый оценивает три критерия.

Гемоглобин. Пигмент, ответственный за транспортировку кислорода в органы и ткани. Пониженный может наблюдаться при анемии, кровотечениях, поражении почек, онкологии. Повышенный свидетельствует о загущении крови, нарушениях в работе сердца, обезвоживании организма.

Лейкоциты. Это белые клетки, изменение количества которых свидетельствует об инфекционном или воспалительном процессе. В нашем теле работают лейкоциты пяти видов, и все они защищают организм от негативных внешних факторов и агрессий. Так, лимфоциты «подскакивают» при воспалении, эозинофилы — при аллергической реакции, моноциты — при аутоиммунных заболеваниях и опухолях. По картине «лейкоцитарной формулы» врач может диагностировать целый спектр заболеваний.

СОЭ. Показатель скорости оседания эритроцитов. Если она высокая, значит, в теле идет воспаление или присутствует инфекция. У женщин СОЭ повышается накануне критических дней, в первом триместре беременности. Низкий уровень свидетельствует о перенесенном заболевании.

Одной лишь оценки этих факторов достаточно для диагностики воспаления, наличия инфекции и склонности к тромбам.

Что показывает общий анализ крови развернутый

В развернутом анализе рассматривают:

уровень эритроцитов — красных кровяных телец;

цветовой показатель (МСНС) — признак насыщения гемоглобином и эритроцитами;

ретикулоциты — клетки-зародыши эритроцитов;

тромбоциты — клетки, отвечающие за способность крови сворачиваться;

тромбокрит — соотношение общего кровяного объема к количеству тромбоцитов;

плазматические клетки — агенты иммунной системы, которые вырабатывают антитела.

О заболевании свидетельствуют сильные отклонения показателей. Например, повышение уровня эритроцитов может говорить о болезнях сердца или легких. Изменение цветового показателя — признак анемии и дефицита витаминов. Количество ретикулоцитов может измениться при анемии, метастазировании опухоли и аутоиммунных заболеваниях.

Повышение уровня тромбоцитов возможно после операции, при интенсивных физических нагрузках, опухолях. А понижение говорит об анемии, аутоиммунном процессе, воспалении.

Как читать результаты

В коммерческих лабораториях результат выдают на бланке, где наряду с показателями указаны нормы. Это удобно для восприятия, так как сдвиги в ту или иную сторону видны сразу. Причем нормы указаны отдельно для мужчин, женщин и детей. И это важно учитывать, особенно в детском возрасте.

По мере взросления состав крови меняется. И нормы, актуальные для месячного ребенка, уже не подходят для годовалого малыша. Поэтому для детей введены возрастные цензы:

до года;

от года до шести лет;

от семи до 12 лет;

от 13 до 15 лет.

И лишь потом показатели приближаются к взрослым, для мужчин и женщин. Но даже в расшифрованных результатах не используется столь четкая градация. Поэтому читать анализ и трактовать его должен только врач. Ведь при самостоятельном изучении велик риск ошибиться и диагностировать себе болезни, которых нет у вас или вашего ребенка.

Кроме того, общий анализ — это диагностика первичная. И для постановки диагноза ее, как правило, недостаточно. Врач может назначить другие виды обследований. И на основе полученных данных установить причину болезни и рекомендовать лечение. Так что изучение пациентом «картины крови», как правило, бессмысленно. Эти цифры на бумаге имеют значение лишь в контексте. А его способен рассмотреть только врач.