Общий анализ крови: что показывает и как расшифровать результат

Что входит в общий анализ крови? О чем говорят его значения? И как понять результат до посещения врача?
С какой бы проблемой вы ни обратились к доктору, в первую очередь он направит вас на общий анализ крови. Вернее, так должен поступить нормальный специалист. Эта процедура стала частью повседневной врачебной практики. И отказываться от сдачи анализа не нужно.
Что такое общий анализ крови
Кровь — главная жидкость организма. Она мгновенно реагирует на воспалительные процессы в теле, показывает наличие инфекции, хронического или острого заболевания. Показатели настолько чувствительны, что изменяются при стрессе и даже после физической нагрузки.
Поэтому для диагностики врачи учитывают только свежие данные. Если анализ был выполнен неделю назад, считаться информативным он уже не может.
Общий анализ крови — откуда берут
Из пальца или из вены. Раньше была повсеместно распространена практика забора капиллярной крови (то есть из пальца). Сегодня эту методику вытесняет оценка состава венозной. В крупных лабораториях применяется только второй метод. И тому есть объяснение.
По капле главной физиологической жидкости сложно оценить реальную картину. Для оценки, например, гемоглобина ее просто недостаточно. Поэтому, если вы хотите получить точный, а не приблизительный результат, отправляйтесь в лабораторию, где кровь берут из вены.
Общий анализ крови — что входит
Анализ бывает кратким и развернутым. Первый оценивает три критерия.
Гемоглобин. Пигмент, ответственный за транспортировку кислорода в органы и ткани. Пониженный может наблюдаться при анемии, кровотечениях, поражении почек, онкологии. Повышенный свидетельствует о загущении крови, нарушениях в работе сердца, обезвоживании организма.
Лейкоциты. Это белые клетки, изменение количества которых свидетельствует об инфекционном или воспалительном процессе. В нашем теле работают лейкоциты пяти видов, и все они защищают организм от негативных внешних факторов и агрессий. Так, лимфоциты «подскакивают» при воспалении, эозинофилы — при аллергической реакции, моноциты — при аутоиммунных заболеваниях и опухолях. По картине «лейкоцитарной формулы» врач может диагностировать целый спектр заболеваний.
СОЭ. Показатель скорости оседания эритроцитов. Если она высокая, значит, в теле идет воспаление или присутствует инфекция. У женщин СОЭ повышается накануне критических дней, в первом триместре беременности. Низкий уровень свидетельствует о перенесенном заболевании.
Одной лишь оценки этих факторов достаточно для диагностики воспаления, наличия инфекции и склонности к тромбам.
Что показывает общий анализ крови развернутый
В развернутом анализе рассматривают:
- уровень эритроцитов — красных кровяных телец;
- цветовой показатель (МСНС) — признак насыщения гемоглобином и эритроцитами;
- ретикулоциты — клетки-зародыши эритроцитов;
- тромбоциты — клетки, отвечающие за способность крови сворачиваться;
- тромбокрит — соотношение общего кровяного объема к количеству тромбоцитов;
- плазматические клетки — агенты иммунной системы, которые вырабатывают антитела.
О заболевании свидетельствуют сильные отклонения показателей. Например, повышение уровня эритроцитов может говорить о болезнях сердца или легких. Изменение цветового показателя — признак анемии и дефицита витаминов. Количество ретикулоцитов может измениться при анемии, метастазировании опухоли и аутоиммунных заболеваниях.
Повышение уровня тромбоцитов возможно после операции, при интенсивных физических нагрузках, опухолях. А понижение говорит об анемии, аутоиммунном процессе, воспалении.
Как читать результаты
В коммерческих лабораториях результат выдают на бланке, где наряду с показателями указаны нормы. Это удобно для восприятия, так как сдвиги в ту или иную сторону видны сразу. Причем нормы указаны отдельно для мужчин, женщин и детей. И это важно учитывать, особенно в детском возрасте.
По мере взросления состав крови меняется. И нормы, актуальные для месячного ребенка, уже не подходят для годовалого малыша. Поэтому для детей введены возрастные цензы:
- до года;
- от года до шести лет;
- от семи до 12 лет;
- от 13 до 15 лет.
И лишь потом показатели приближаются к взрослым, для мужчин и женщин. Но даже в расшифрованных результатах не используется столь четкая градация. Поэтому читать анализ и трактовать его должен только врач. Ведь при самостоятельном изучении велик риск ошибиться и диагностировать себе болезни, которых нет у вас или вашего ребенка.
Кроме того, общий анализ — это диагностика первичная. И для постановки диагноза ее, как правило, недостаточно. Врач может назначить другие виды обследований. И на основе полученных данных установить причину болезни и рекомендовать лечение. Так что изучение пациентом «картины крови», как правило, бессмысленно. Эти цифры на бумаге имеют значение лишь в контексте. А его способен рассмотреть только врач.