Свидетельница ДТП с Ефремовым рассказала о первых минутах после автокатастрофы

Москва, 10 июля. Свидетельница ДТП с участием Михаила Ефремова рассказала новые подробности страшной автокатастрофы на Садовом кольце.

По словам женщины, сразу после столкновения джипа актера с фургоном Lada к автомобилям подбежали два человека, которые точно знают, что происходило в салоне иномарки актера. Сама она на 80% уверена в том, что за рулем джипа в момент столкновения с фургоном сидел Ефремов.

«Вот у меня интуитивно, что за рулем он, 80%, почему нет?» — сказала она в эфире ток-шоу «Прямой эфир».

Женщина добавила, что тоже подошла к месту аварии и увидела рядом с Ефремовым одного мотоциклиста. На актера, по ее словам, в первые минуты ДТП никто из очевидцев особо не смотрел, все очень беспокоились за состояние водителя, который находился в искореженном фургоне Lada.

Напомним, ДТП с Ефремовым произошло 8 июня. Около 22.00 он вылетел на встречу на Садовом кольце в районе мидовской высотки и протаранил фургон Lada, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Мужчина получил тяжелейшие травмы и умер в больнице в ночь на 9 июля: его поломанные ребра повредили легкие. Врачи не смогли спасти его жизнь.

Сам актер не пострадал. Медосвидетельствование показало, что в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в его анализах были найдены следы кокаина и марихуаны. Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы. Уголовное дело по факту смертельной аварии вызвало большой общественный резонанс должен отвечать за преступление по всей строгости закона.

В частности, журналист и публицист Анатолий Вассерман заявил, что вина Ефремова серьезнее, чем совершение одного ДТП со смертельным исходом, ведь актер не только устроил смертельную аварию, но и сделал все возможное для ее совершения, сев пьяным за руль.