Шура рассказал, как ему удалось победить рак четвертой стадии и наркозависимость

Москва, 10 июля. Российский певец Александр Медведев, известный под псевдонимом Шура, рассказал о своей борьбе с раком и наркозависимостью. По его словам, самые жуткие воспоминания об этом периоде его жизни связаны с пребыванием в онкологической клинике, где он каждый день становился свидетелем смерти пациентов. Об этом он сообщил в эфире программы «Почему я».

Медики диагностировали онкологическое заболевание у Шуры в 2004 году. В тот период своей жизни певец находился на пике популярности и всенародной любви. Большую часть доходов, по словам самого Шуры, он тратил на наркотики. За один вечер артист мог спустить на них от трех до 10 тысяч долларов. Шура признался, что именно наркотики стали причиной появления у него онкологического заболевания.

«Операция прошла успешно. В то время родилась моя песня «Твори добро». У меня была четвертая стадия, даже медики боялись за меня браться, ведь метастазы были во многих органах», — говорит артист.

За свое спасение Шура благодарит врачей Одинцовского военного госпиталя. Лечение в клинике стало поворотным моментом в жизни Шуры. Он рассказал, что практически ежедневно ему приходилось видеть смерть других пациентов медучреждения. Увиденное подтолкнуло его окончательно отказаться от наркотиков и других вредных привычек.

Сегодня певец внимательно следит за своим здоровьем и рационом, занимается спортом. Шура признался, что самое страшное в борьбе с любой болезнью — опустить руки и сдаться.

Ранее в эфире телеканала «Россия-1» врач-дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала, что специфический запах пота может свидетельствовать о нарушении работы некоторых органов и даже сигнализировать о развитии раковой опухоли, передает «Ридус».