Друзья онкобольной Заворотнюк показали трогательное фото с ее мужем

Москва, 10 июля. Родные и близкие звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием, пожелали актрисе справиться со всеми трудностями.

Фотография артистки с мужем Петром Чернышевым появилась в аккаунте, который ведут друзья семьи. Под постом, опубликованным в День любви, семьи и верности, также появилась трогательная запись с поздравлением и пожеланием побороть болезнь.

«Желаем бесконечно много любви. Потому что любовь, поддержка и вера — это главное, что дает силу в тех нежданных и непредотвратимых ситуациях, когда рушится все привычное, и так важно чувствовать опору. Мы желаем им преодолеть все трудности и точно знаем, что вместе, рядом, вдвоем они обязательно со всем справятся. Да будет так!» — написали друзья Заворотнюк.

Поклонники звезды поддержали эти слова и пожелали Анастасии скорейшего выздоровления.

«Настя выздоравливай, мы в тебя верим ты умница, ты справишься. У вас замечательная семья», — написала s.gurova333. «Чудо в Вашей семье произойдет, все будете счастливые и здоровые! Поздравляю!» — добавила ai.nura2201. «Здоровья и счастья вашей семье!» — пожелала _petrovnat__.

Ранее сообщалось, что Анастасия Заворотнюк вернулась из больницы в шикарный загородный дом. В трехэтажном особняке, стоимость которого составляет несколько миллионов долларов, она находится под присмотром специалистов и супруга, фигуриста Петра Чернышева.

Летом прошлого года в СМИ появилась информация о том, что у артистки Анастасии Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака головного мозга, напоминает «Вечерняя Москва». По слухам, на начальной стадии лечения актриса впала в кому, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако эту информацию позже опровергли родственники Заворотнюк.